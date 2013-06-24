Гудыма: "Домжале" не впечатлил, но и "Карпаты" в первом матче сбора не блистали

Полузащитник «Карпат» Владимир Гудыма прокомментировал ничейный результат стартовой игры львовского клуба на предсезонном сборе со словенским «Домжале». Игра, напомним, завершилась со счётом 1:1, а сам футболист в ходе сбора намерен закрепиться в основном составе коллектива Александра Севидова.
«Словенская команда нас не впечатлила. Но и мы также не блистали, потому что это был первый матч на сборах. Нужно время на акклиматизацию. Всегда в начале тяжело было играть. Уже где-то ближе к концу первого тайма ноги подсаживаются, но об этом надо забывать, чтобы постоянно прессинговать соперника.
Если говорить о смене тренера, для меня это новая мотивация. Надо доказать ему, что я могу играть. Да и не только я — все игроки будут доказывать новому тренеру, что они достойны выступать в основе „Карпат“, — цитирует Гудыму пресс-служба львовского клуба.
- 10 июля 2022
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