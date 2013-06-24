Игнатьев: с Адамовым, Салугиным и Шевченко ведутся очень тщательные переговоры

Вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев сообщил, что клуб ведёт переговоры с Романом Адамовым, Александром Салугиным и Игорем Шевченко.

«Ситуация складывается таким образом: те игроки, фамилии которых озвучены, с ними контракты не подписаны. Поэтому говорить однозначно, что эти люди уже являются игроками футбольного клуба „Торпедо“, нет никаких оснований. Но с ними ведутся очень тщательные переговоры. Салугин тренируется уже, находится в команде „Торпедо“, — сказал Игнатьев в интервью агентству „Р-Спорт“.

Прошлый сезон „Торпедо“ завершило на 14-м месте в ФНЛ. Последним клубом Адамова была чешская „Виктория Пльзень“, Салугин выступал за нижегородскую „Волгу“, а Шевченко защищал цвета новосибирской „Сибири“.