Канунников не сыграет с "Зенитом" из-за травмы

Главный тренер «Амкара» Станислав Черчесов сообщил, что из-за травмы в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» пермякам не поможет бывший нападающий питерской команды Максим Канунников.

«Он потихоньку восстанавливается. Надеемся, что к матчу с „Анжи“ он уже будет здоров и готов играть. А вот в матче с „Зенитом“ действительно не выйдет на поле», — поведал Черчесов.

«К сожалению, ещё один форвард, Мартин Якубко, на сегодняшний день пока не готов играть», — добавил наставник «Амкара» в преддверии игры, которая пройдёт на «Петровском» 2 ноября.