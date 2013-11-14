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Вайденфеллер: "Боруссия" уже доказала, что способна обыграть "Баварию"

Вайденфеллер: "Боруссия" уже доказала, что способна обыграть "Баварию"
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Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Вайденфеллер оптимистично настроен перед встречей с мюнхенской «Баварией» в рамках 13-го тура национального первенства, передают немецкие СМИ.

Подопечные Юргена Клоппа встретятся с чемпионом страны на своём поле.

«Мы хотим в этом противостоянии завоевать три очка. В домашних матчах „Боруссия“ уже доказывала, что способна побеждать „Баварию“. Перед последними матчами с этим соперником мы всегда бывали в оптимальном состоянии. В этот раз нам это также удастся», — заявил Вайденфеллер.

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