Вайденфеллер: "Боруссия" уже доказала, что способна обыграть "Баварию"

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Вайденфеллер оптимистично настроен перед встречей с мюнхенской «Баварией» в рамках 13-го тура национального первенства, передают немецкие СМИ.

Подопечные Юргена Клоппа встретятся с чемпионом страны на своём поле.

«Мы хотим в этом противостоянии завоевать три очка. В домашних матчах „Боруссия“ уже доказывала, что способна побеждать „Баварию“. Перед последними матчами с этим соперником мы всегда бывали в оптимальном состоянии. В этот раз нам это также удастся», — заявил Вайденфеллер.