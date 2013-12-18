"Лион" выиграл у "Реймса" и вышел в 1/4 финала Кубка французской лиги
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«Лион» выиграл у «Реймса» в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. Игра состоялась на стадионе «Жерлан» в Лионе и завершилась со счётом 3:2. За «Лион» забили Бафетимби Гомис, Александр Лаказетт и Йоанн Гуркюфф. В составе «Реймса» голами отметились Принс Оньянге и Флойд Айте, реализовавший пенальти.
Таким образом, «Лион» стал вторым участником 1/4 финала Кубка французской лиги. Днём ранее путёвку завоевал «Нант», выигравший у «Осера». Остальные участники определятся в следующих матчах: «Ницца» — «Сошо», «ПСЖ» — «Сент-Этьен», «Труа» — «Тур», «Марсель» — «Тулуза», «Эвиан» — «Бастия», «Ренн» — «Бордо».
Франция
Кубок лиги
1/8 финала
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