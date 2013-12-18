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"Лион" выиграл у "Реймса" и вышел в 1/4 финала Кубка французской лиги

"Лион" выиграл у "Реймса" и вышел в 1/4 финала Кубка французской лиги
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«Лион» выиграл у «Реймса» в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. Игра состоялась на стадионе «Жерлан» в Лионе и завершилась со счётом 3:2. За «Лион» забили Бафетимби Гомис, Александр Лаказетт и Йоанн Гуркюфф. В составе «Реймса» голами отметились Принс Оньянге и Флойд Айте, реализовавший пенальти.

Таким образом, «Лион» стал вторым участником 1/4 финала Кубка французской лиги. Днём ранее путёвку завоевал «Нант», выигравший у «Осера». Остальные участники определятся в следующих матчах: «Ницца» — «Сошо», «ПСЖ» — «Сент-Этьен», «Труа» — «Тур», «Марсель» — «Тулуза», «Эвиан» — «Бастия», «Ренн» — «Бордо».

Франция
Кубок лиги
1/8 финала

Франция - Кубок лиги. 1/8 финала
18 декабря 2013, среда. 20:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
3 : 2
Реймс
Реймс
1:0 Гомис – 58'   2:0 Ляказетт – 61'   2:1 Оньянге – 65'   3:1 Гуркюфф – 82'   3:2 Айите – 87' (пен)
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