Вл.Калитвинцев: "Виктория" — боевитая команда, не зря выступала в Лиге чемпионов

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Калитвинцев, выступавший в «Словане», поделился мнением о сопернике донецкого «Шахтёра» в Лиге Европы — «Викторией» из города Пльзень.

«Мы сыграли с ними вничью — 1:1. Чего-то особенного сказать об этом сопернике не могу. Хорошая боевитая команда, которая умеет играть в футбол, не бьёт мяч куда попало и отличается организацией игры. Особо могу выделить 38-летнего капитана команды Горвата, который является образцом подражания для партнёров по команде. Хороший у них фланговый полузащитник Петржела, невысокого роста, быстрый крайок. Другими словами, не зря команда выступала в групповом турнире Лиги чемпионов, а наставника команды Павела Врба пригласили в декабре минувшего года на пост сборной Чехии», — цитирует Калитвинцева корреспондент «Чемпионат.com» Анатолий Янголь.