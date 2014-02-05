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"Сент-Миррен" подписал бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джемба-Джемба

"Сент-Миррен" подписал бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джемба-Джемба
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Опорный полузащитник Эрик Джемба-Джемба продолжит карьеру в Шотландии. На правах свободного агента 32-летний футболист перешёл в шотландский «Сент-Миррен». После прохождения медицинского осмотра 5 февраля камерунский игрок подписал контракт с клубом шотландской премьер-лиги до конца текущего сезона. Последним клубом Джемба-Джемба был сербский «Партизан», который он покинул в декабре.

Отметим, что победитель Кубка африканских наций — 2002 начинал карьеру в «Нанте», откуда в 2003 году перебрался в «Манчестер Юнайтед». Знаменитый английский клуб хавбек покинул в 2005 году.

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