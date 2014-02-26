Радченко: в "Металлисте" никто не думает о статусе свободных агентов

Нападающий «Металлиста» Артём Радченко рассказал о ситуации в клубе и заверил, что пока никто из футболистов не собирается покидать Харьков. Напомним, что ранее главный тренер Мирон Маркевич подал в отставку и подтвердил слухи о задолженностях по зарплате в харьковском клубе.
«В целом ничего не изменилось, тренировочный процесс остался таким же, — цитирует Радченко ukrainefootball.net. — Атмосфера тоже осталась прежней, все готовятся к матчу с „Зарёй“ в хорошем настроении».
«Задолженности по зарплате? Это, конечно, не очень приятный момент. Но когда тренируешься или играешь, не думаю, что в это время кто-то думает о деньгах. Думаю, всё решится и команда будет продолжать показывать хорошие результаты. Пока речь о свободных агентах не идёт. Все тренируются в полную силу и готовятся к игре», — отметил игрок.
- 27 апреля 2021
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