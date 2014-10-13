Капелло хочет узнать, когда перед ним будут выполнены обязательства по зарплате

Главный тренер сборной России Фабио Капелло после домашнего отборочного матча Евро-2016 с командой Молдавии, который завершился вничью со счётом 1:1, покинул Россию и вернётся предположительно в пятницу, 17 октября.

Итальянский специалист по возвращении намерен жёстко поставить вопросы перед высокими руководителями, которые приглашали его в Россию и являются его работодателями, сообщает «Советский спорт».

Задолженность по зарплате Капелло достигла четырёх месяцев. Капелло хочет выяснить, как долго не будут исполняться обязательства с российской стороны. Отмечается, что ультиматума Капелло не выдвигал, однако желает получить ответы на свои вопросы.

Добавим, что накануне министр спорта Виталий Мутко заявил, что проведёт встречу с итальянским наставником по его возвращении в Россию.