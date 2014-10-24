Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На базе «Мордовии» случился пожар

На базе «Мордовии» случился пожар
Комментарии

Пожар произошёл на клубной базе «Мордовии», которая расположена в центре Саранска по улице Пионерской. Возгорание случилось в бане, сообщает «Советский спорт».

«Сигнал о пожаре поступил к диспетчеру 23 октября в 15:46. По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление внутри общественной бани. В результате пожара уничтожена внутренняя отделка помещения на площади 20 кв. м. Никто из футболистов «Мордовии» и сотрудников клуба не пострадал. Причина пожара и нанесённый ущерб устанавливаются», — сообщил начальник пресс-службы МСЧ по Республике Мордовия Николай Кучканов.

Напомним, что 8 апреля этого года огненная стихия уже прошлась по клубной базе «Мордовии». Сильный пожар уничтожил большую часть второго этажа здания и всю экипировку команды. Тогда причиной возгорания стала неисправность дымохода печи клубной бани.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022