На базе «Мордовии» случился пожар

Пожар произошёл на клубной базе «Мордовии», которая расположена в центре Саранска по улице Пионерской. Возгорание случилось в бане, сообщает «Советский спорт».

«Сигнал о пожаре поступил к диспетчеру 23 октября в 15:46. По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление внутри общественной бани. В результате пожара уничтожена внутренняя отделка помещения на площади 20 кв. м. Никто из футболистов «Мордовии» и сотрудников клуба не пострадал. Причина пожара и нанесённый ущерб устанавливаются», — сообщил начальник пресс-службы МСЧ по Республике Мордовия Николай Кучканов.

Напомним, что 8 апреля этого года огненная стихия уже прошлась по клубной базе «Мордовии». Сильный пожар уничтожил большую часть второго этажа здания и всю экипировку команды. Тогда причиной возгорания стала неисправность дымохода печи клубной бани.