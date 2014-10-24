На базе «Мордовии» случился пожар

Пожар произошёл на клубной базе «Мордовии», которая расположена в центре Саранска по улице Пионерской. Возгорание случилось в бане, сообщает «Советский спорт».
«Сигнал о пожаре поступил к диспетчеру 23 октября в 15:46. По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление внутри общественной бани. В результате пожара уничтожена внутренняя отделка помещения на площади 20 кв. м. Никто из футболистов «Мордовии» и сотрудников клуба не пострадал. Причина пожара и нанесённый ущерб устанавливаются», — сообщил начальник пресс-службы МСЧ по Республике Мордовия Николай Кучканов.
Напомним, что 8 апреля этого года огненная стихия уже прошлась по клубной базе «Мордовии». Сильный пожар уничтожил большую часть второго этажа здания и всю экипировку команды. Тогда причиной возгорания стала неисправность дымохода печи клубной бани.
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