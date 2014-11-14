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Чебан: в понедельник станет ясно, где сыграют «Уфа» и «Локомотив»

Чебан: в понедельник станет ясно, где сыграют «Уфа» и «Локомотив»
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Исполнительный директор российской Премьер-Лиги Сергей Чебан сообщил о том, когда станет известно о месте проведения встречи 14-го тура РФПЛ между «Уфой» и «Локомотивом».

«Сейчас мы отправили две комиссии в Пермь и Раменское, которые должны оценить качество поля на стадионах и одобрить проведение матча на одной из арен этих городов. Думаю, что уже в понедельник место проведения матча „Локомотива“ и „Уфы“ будет определено», — приводит слова Чебана ТАСС.

Матч «Уфа» — «Локомотив» запланирован на 24 ноября.

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