«Интер» намерен приобрести Лавесси в январе
Миланский «Интер» намерен приобрести форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Эсекьеля Лавесси. О такой необходимости заявил новый главный тренер команды Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello sport.
«Интер» на протяжении двух трансферных окон пытался приобрести Лавесси и в январе намерен вернуться к этому варианту. По информации источника, 29-летний аргентинец, контракт которого истекает летом 2016 года, зарабатывает в «ПСЖ» € 4,5 млн в год. «Интер» готов платить футболисту € 3,5 млн в год плюс бонусы.
В нынешнем сезоне Лавесси забил 2 гола в 9 матчах за «ПСЖ» в Лиге 1.
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