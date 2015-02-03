Рац: очень хочу попасть в Донецк, в котором был бы мир
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Бывший защитник «Шахтёра» Рэзван Рац рассказал о своём отношении к напряжённой политической обстановке, которая сложилась на востоке Украины. Из-за боевых действий в Донецке «горняки» вынуждены проводить свои домашние матчи за пределами родного города.
«То, что там сейчас происходит, для меня — траур. У меня там осталось много друзей, знакомых, у меня жена оттуда, дочка там родилась. Этот город — часть меня. То, что я вижу по телевидению, по Интернету… Смерть этих людей в автобусе, других мирных граждан, которые ни в чём не виноваты и умирают ни за что… Я не был дома уже полтора года. И говоря «дом», имею в виду Донецк. Я очень хочу попасть в Донецк, в котором был бы мир», — цитирует Раца «Сегодня».
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