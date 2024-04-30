Тренер «Барселоны» Хави оценил вклад Левандовского в игру команды
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре нападающего Роберта Левандовского в матче 33-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (4:2). Напомним, в этой встрече польский нападающий оформил хет-трик и принёс своей команде победу.
Испания - Примера . 33-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 2
Валенсия
Валенсия
1:0 Лопес Мартин – 22' 1:1 Дуро – 27' 1:2 Вайя – 38' 2:2 Левандовски – 49' 3:2 Левандовски – 82' 4:2 Левандовски – 90+3'
Удаления: нет / Мамардашвили – 45+4'
«Я очень доволен Левандовским. Я не собираюсь говорить о будущем игрока, но его вклад просто великолепен. Я очень, очень счастлив с Робертом», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
«Барселона» набрала 73 очка за 33 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании по футболу. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия», в активе которой 47 очков после аналогичного количества встреч, идёт седьмой.
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