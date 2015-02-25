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УЕФА наказал «Стяуа» проведением двух домашних матчей еврокубков без зрителей

УЕФА наказал «Стяуа» проведением двух домашних матчей еврокубков без зрителей
Футбол / Лига Европы 0

Румынский «Стяуа» наказан УЕФА проведением двух ближайших домашних еврокубковых матчей без зрителей за поведение болельщиков клуба на матче группового этапа Лиги Европы с киевским «Динамо» (0:2), сообщается на официальном сайте организации.

Причина наказания «Стяуа» — вывешенный болельщиками расистский баннер, бросание пиротехники, а также использование лазерных указок. Помимо двух матчей без зрителей румынский клуб заплатит штраф в размере € 20 тыс.

Также сообщается, что «Селтик» оштрафован УЕФА на € 10 тыс. за поведение фанатов в гостевом матче группового этапа с загребским «Динамо» (3:4).

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