УЕФА наказал «Стяуа» проведением двух домашних матчей еврокубков без зрителей

Румынский «Стяуа» наказан УЕФА проведением двух ближайших домашних еврокубковых матчей без зрителей за поведение болельщиков клуба на матче группового этапа Лиги Европы с киевским «Динамо» (0:2), сообщается на официальном сайте организации.

Причина наказания «Стяуа» — вывешенный болельщиками расистский баннер, бросание пиротехники, а также использование лазерных указок. Помимо двух матчей без зрителей румынский клуб заплатит штраф в размере € 20 тыс.

Также сообщается, что «Селтик» оштрафован УЕФА на € 10 тыс. за поведение фанатов в гостевом матче группового этапа с загребским «Динамо» (3:4).