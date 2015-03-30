Лимит на легионеров в ФНЛ отменён не будет

Президент «Локомотива» Ольга Смородская после заседания состоявшегося сегодня исполкома РФС сообщила, что лимит на легионеров, который действует в первенстве ФНЛ, отменён не будет. Напомним, что в настоящее время на поле в составе команд Футбольной национальной лиги одновременно может находиться не более трёх иностранных игроков.

«Обращение ФНЛ по легионерам не прошло. Хотели отменить лимит на легионеров, находящихся на поле, но отказались от этой идеи и оставили в силе существующий лимит. Сейчас на поле могут быть только три иностранца», — передаёт слова Смородской корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.