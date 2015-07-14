ЦСКА поздравил Игнашевича с 36-летием

Московский ЦСКА поздравил защитника Сергея Игнашевича с днём рождения. Сегодня футболисту сборной России исполняется 36 лет.

«Сегодня исполняется 36 лет защитнику ЦСКА и сборной России Сергею Игнашевичу. С днём рождения, Сергей!» — говорится в официальном «твиттере» столичной команды.

Игнашевич выступает за «армейский» клуб с 2004 года. В составе ЦСКА является четырёхкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, шестикратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.