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ЦСКА поздравил Игнашевича с 36-летием

ЦСКА поздравил Игнашевича с 36-летием
Футбол / РФПЛ

Московский ЦСКА поздравил защитника Сергея Игнашевича с днём рождения. Сегодня футболисту сборной России исполняется 36 лет.

«Сегодня исполняется 36 лет защитнику ЦСКА и сборной России Сергею Игнашевичу. С днём рождения, Сергей!» — говорится в официальном «твиттере» столичной команды.
Игнашевич выступает за «армейский» клуб с 2004 года. В составе ЦСКА является четырёхкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, шестикратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.

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