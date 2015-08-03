«Лестер Сити» объявил о переходе защитника «Аталанты» Беналуаня

«Лестер Сити» объявил о переходе защитника «Аталанты» Йоана Беналуаня. 28-летний футболист подписал с «лисами» четырёхлетний контракт, сообщает официальный сайт «Лестер Сити». Сумма трансфера не разглашается. Беналуань будет выступать за «лис» под 29-м номером.

Беналуань выступал за «Аталанту» с 2014 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А защитник провёл 27 матчей, в которых забил один гол, получил 13 жёлтых карточек и один раз был удалён с поля.