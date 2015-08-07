Юношеская сборная России сыграет на ЧМ-2015 с ЮАР, Коста-Рикой и Северной Кореей

В Сантьяго состоялась жеребьёвка чемпионата мира — 2015 U17 в Чили, где выступит юношеская сборная России. Турнир пройдёт с 17 октября по 8 ноября.

Группа A: Чили, Хорватия, Нигерия, США.

Группа B: Англия, Гвинея, Бразилия, Южная Корея.

Группа C: Австралия, Германия, Мексика, Аргентина.

Группа D: Бельгия, Мали, Гондурас, Эквадор.

Группа E: ЮАР, Коста-Рика, Северная Корея, Россия.

Группа F: Новая Зеландия, Франция, Сирия, Парагвай.

Напомним, российская команда под руководством Михаила Галактионова дошла до полуфинала Евро-2015 U17 в Болгарии, благодаря чему завоевала путёвку на мировое первенство.