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Якунин подтвердил планы покинуть пост президента РЖД

Якунин подтвердил планы покинуть пост президента РЖД
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Президент РЖД Владимир Якунин подтвердил планы покинуть этот пост. Ранее о намерении Якунина стать кандидатом в сенаторы сообщил врио губернатора Калининградской области Николай Цуканов. Отметим, что РЖД является генеральным спонсором московского «Локомотива».

«Планирую в установленном порядке по завершении выборов (губернатора Калининградской области. — Прим. „Чемпионата“) покинуть компанию», — цитирует Якунина «РИА Новости»».
Якунин занимает должность президента РЖД с 2005 года.

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