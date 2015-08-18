Якунин подтвердил планы покинуть пост президента РЖД

Президент РЖД Владимир Якунин подтвердил планы покинуть этот пост. Ранее о намерении Якунина стать кандидатом в сенаторы сообщил врио губернатора Калининградской области Николай Цуканов. Отметим, что РЖД является генеральным спонсором московского «Локомотива».

«Планирую в установленном порядке по завершении выборов (губернатора Калининградской области. — Прим. „Чемпионата“) покинуть компанию», — цитирует Якунина «РИА Новости»».

Якунин занимает должность президента РЖД с 2005 года.