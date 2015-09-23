Балотелли: в раздевалке и вне поля я совсем не тот, каким меня описывали

Нападающий «Милана» Марио Балотелли поделился впечатлениями от выездного матча 5-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (3:2). Балотелли забил первый гол после возвращения в стан «россонери».
«Мы вели 3:0, но расслабились и позволили сопернику отыграть два мяча. „Милан“ — команда бойцов, мы продолжили биться после того, как пропустили два глупых мяча. Хочу похвалить за это моих партнёров по команде. Сегодня я, как и всегда, работал на команду. Матч получился трудным, потому что я знал: игроки „Удинезе“ будут меня провоцировать. Своей игрой доволен.
Провокации и грубая игра защитников? Пусть бьют меня по ногам и получают предупреждения, но мяч им не достанется. В раздевалке и за пределами поля я совсем не тот, каким меня описывали», — сказал Балотелли в интервью Mediaset Premium.
- 26 сентября 2022
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