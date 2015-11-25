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Гранквист: в матче с «Боруссией» нельзя держать в уме ничью

Гранквист: в матче с «Боруссией» нельзя держать в уме ничью
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Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против дортмундской «Боруссии».

«В матче с «Боруссией» нам нужно не держать в уме возможную ничью, которая упростит нашу задачу в заключительной встрече группового этапа в Азербайджане, а играть в наш футбол – атакующий, комбинационный. Всё просто: чем больше мы будем атаковать, тем меньше нам придется обороняться.

Нам нужно завоевать эти три очка, чтобы досрочно решить вопрос выхода в 1/16 финала Лиги Европы. Шансы на победу у нас есть, тем более что мы будем играть дома. Выигрыш у такого серьёзного соперника, как «Боруссия», не только принесёт массу положительных эмоций нашим болельщикам и нам самим, но и будет очень важным в плане утверждения клуба на международной арене», — приводит слова Гранквиста официальный сайт «Краснодара».

Матч «Краснодар» — «Боруссия» состоится 26 ноября, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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