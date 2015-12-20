«Краснодар» хотел купить Траоре у «Монако»
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«Краснодар» обращался в «Монако» по поводу перехода нападающего Ласина Траоре, однако российский клуб не устроила трансферная стоимость игрока, утверждает «Спорт-экспресс».
Траоре имеет опыт выступлений в России, где он защищал цвета «Кубани» и «Анжи». В начале 2014 года его приобрёл «Монако», который отдал игрока в аренду «Эвертону» до конца сезона. В текущем сезоне Траоре провёл в чемпионате Франции 10 матчей, в которых забил два гола.
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