«Краснодар» хотел купить Траоре у «Монако»

«Краснодар» обращался в «Монако» по поводу перехода нападающего Ласина Траоре, однако российский клуб не устроила трансферная стоимость игрока, утверждает «Спорт-экспресс».

Траоре имеет опыт выступлений в России, где он защищал цвета «Кубани» и «Анжи». В начале 2014 года его приобрёл «Монако», который отдал игрока в аренду «Эвертону» до конца сезона. В текущем сезоне Траоре провёл в чемпионате Франции 10 матчей, в которых забил два гола.