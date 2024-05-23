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Семак: зимой смотрели игрока, который мог бы забивать, но взять никого не получилось

Семак: зимой смотрели игрока, который мог бы забивать, но взять никого не получилось
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что зимой клуб рассчитывал подписать форварда.

«Зимой мы смотрели игрока, который мог бы бороться и забивать. Взять никого не получилось. Не думали, что будет такая безголевая серия, но так случилось. Даже в матчах, где теряли очки, мы владели большим преимуществом. К сожалению, не смогли забить. А без забитых мячей нет побед и набранных очков. Мы должны делать свою работу, не унывать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В субботу, 25 мая, «Зенит» сыграет с «Ростовом» в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча в Санкт-Петербурге начнётся в 16:30 по московскому времени.

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