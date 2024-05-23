Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Дамак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Окончательной договорённости между «ПСЖ» и «Краснодаром» по трансферу Сафонова нет — TM

Окончательной договорённости между «ПСЖ» и «Краснодаром» по трансферу Сафонова нет — TM
Аудио-версия:
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» и «Краснодар» ещё не достигли окончательной договорённости по трансферу голкипера «быков» Матвея Сафонова. Об этом сообщает Transfermarkt.

Напомним, ранее стало известно, что «Краснодар» и «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера вратаря Матвея Сафонова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона страны. За 34 тура столичный клуб набрал 76 очков.

Материалы по теме
Матвей Сафонов едет в «ПСЖ». Наши инсайды о главном трансфере лета в РПЛ
Эксклюзив
Матвей Сафонов едет в «ПСЖ». Наши инсайды о главном трансфере лета в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android