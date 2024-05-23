Семак: не знаю о дате подписания моего контракта, концентрируюсь на подготовке к матчу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не располагает информацией о дате подписания нового контракт с санкт-петербургским клубом.

«Дата подписания моего контракта? Не знаю. Я концентрируюсь только на подготовке к предстоящему матчу с «Динамо», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» достиг принципиальной договоренности о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком. Об этом сообщила председатель совета директоров клуба Елена Илюхина. Отмечалось, что соглашение с российским специалистом подпишут до начала сезона-2023/2024. Семаку 48 лет, он возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством команда пять раз подряд стала чемпионом России, четырежды побеждала в суперкубке страны и один раз выиграла Кубок России.