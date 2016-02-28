Радимов: с Денисовым не разговаривал пять лет

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов, ныне тренирующий «Зенит-2», рассказал о своём конфликте с экс-полузащитником петербургской команды Игорем Денисовым, который сейчас выступает за московское «Динамо». Осенью 2010 года на открытой для СМИ тренировке «Зенита» у Радимова произошёл конфликт с Денисовым, после которого футболисты не общались пять лет.

«Я судил двусторонку, Денисов не согласился с моим решением. Уже хотел на кулаках своё возмущение показать, но партнёры удержали. После того случая пять лет с Игорем не общался. Он делал шаги к примирению. Причём несколько раз. Присылал сообщения, предлагал встретиться. Но я молчал. А в сентябре 2014 года мы вместе с ним оказались в общей компании – на юбилее бывшего массажиста «Зенита», «Динамо» и сборной России Сергея Колесникова. Но я и там здороваться с Денисовым не стал.

Недавно снова написал. Сообщил, что заехал в Питер, пригласил посидеть старой компанией – с Аршавиным, Быстровым. Я идти не хотел. Когда смс пришло, жена рядом сидела, говорю ей: «Денисов опять пишет, не пойду». Но Таня образумила. Сказала, ты столько лет с ним отыграл, вы столько вместе в футболе прошли, если зовёт, сходи обязательно. Рад, что её послушал, – время старой зенитовской компанией провели отлично. Мне даже теперь неловко, что так долго Денисова игнорировал», — поведал Радимов в интервью еженедельнику «Футбол».