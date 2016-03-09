Манчини получил предложения возглавить «Зенит», ЦСКА и сборную России

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини получил несколько предложений из России. По информации авторитетного издания La Gazzetta dello Sport, интерес к специалисту проявляют «Зенит», ЦСКА, а также РФС, желающий видеть итальянца на посту наставника сборной России.

Ранее в прессе появились слухи об уходе Манчини с поста тренера нерадзурри в конце сезона. Однако, как утверждает источник, Роберто не собирается менять обстановку и покинет «Интер» только ради «Реала» или клуба из английской Премьер-лиги.

Леонид Слуцкий, работающий одновременно в ЦСКА и сборной России, не сможет совмещать посты после Евро-2016. «Зенит», скорее всего, расстанется с нынешним главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем по окончании сезона, когда истечёт контракт с португальцем.