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Новеллино: мне дали мало времени в «Палермо», а волшебной палочки у меня нет

Новеллино: мне дали мало времени в «Палермо», а волшебной палочки у меня нет
Футбол / Италия 0

Вальтер Новеллино прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Палермо» по решению президента клуба Маурицио Дзампарини.

«Я благодарен Дзампарини за возможность вернуться в Серию А. Считаю, что достоин права работать в этой лиге. Однако „Лацио“ был неудержим и растоптал нашу команду. В первых двух матчах нам не повезло. В моём распоряжении было мало времени, и у меня нет волшебной палочки», — сказал специалист в интервью Radio 24.

Новеллино проработал на посту наставника «Палермо» около месяца. Под его руководством команда набрала лишь одно очко в четырёх матчах, а в последней встрече в родных стенах крупно проиграла «Лацио» (0:3).

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