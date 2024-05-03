Киммих начал сомневаться в переходе в «Барселону» из-за будущего Хави в клубе — Sport.es

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих инициировал переговорный процесс о пролонгации трудового соглашения с мюнхенским клубом после того, как минувшей зимой главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Напомним, ранее активно ходили слухи, что немецкий футболист испытывает сильное желание перейти в каталонский клуб. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, несмотря на то что Хави объявил, что останется в «Барселоне» по окончании нынешнего сезона, переговорный процесс Киммиха с «Баварией» не был прекращён.

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Подчёркивается, что «Барселоне» придётся заплатить за Киммиха € 50 млн, если она попытается совершить его трансфер грядущим летом. Однако сине-гранатовые не могут позволить себе расстаться с подобной денежной суммой по причине нестабильного финансового положения клуба.

Напомним, контракт Киммих с «Баварией» истекает летом 2025 года.

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