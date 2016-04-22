Серхио Рамос: такой ветеран, как Пике, должен избегать ребячества

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал некоторые действия своего коллеги из «Барселоны» Херарда Пике. Игрок сборной Испании в последнее время часто выступает в социальных сетях с колкими высказываниями в адрес соперников сине-гранатовых. Доставалось, в частности, «Реалу» и «Эспаньолу». Защитник «сливочных» Альваро Арбелоа в свою очередь не оставался в долгу и отвечал Пике.

«Больше не стоит возвращаться к такого рода дебатам. Такой ветеран, как Пике, должен избегать подобного ребячества. Конечно, немного юмора не помешает, однако нужно выбирать для этого надлежащий момент и делать это всегда с уважением к другим», — цитирует Рамоса Cadena Cope.