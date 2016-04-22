Серхио Рамос: такой ветеран, как Пике, должен избегать ребячества
Поделиться
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал некоторые действия своего коллеги из «Барселоны» Херарда Пике. Игрок сборной Испании в последнее время часто выступает в социальных сетях с колкими высказываниями в адрес соперников сине-гранатовых. Доставалось, в частности, «Реалу» и «Эспаньолу». Защитник «сливочных» Альваро Арбелоа в свою очередь не оставался в долгу и отвечал Пике.
«Больше не стоит возвращаться к такого рода дебатам. Такой ветеран, как Пике, должен избегать подобного ребячества. Конечно, немного юмора не помешает, однако нужно выбирать для этого надлежащий момент и делать это всегда с уважением к другим», — цитирует Рамоса Cadena Cope.
Комментарии
- 18 марта 2023
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:34
-
11:33
-
11:20
-
11:20
-
11:15
-
11:08
-
11:07
-
10:53
-
10:51
-
10:39
-
10:36
-
10:34
-
10:30
-
10:24
-
10:18
-
10:15
-
10:15
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:46
-
09:45
-
09:33
-
09:30
-
09:15
-
09:15
-
09:15
-
09:08
-
09:00
-
08:46
-
08:31
-
08:11
Партнерский контент