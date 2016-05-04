Футболисты из состава «Арарата» 1973 года будут увековечены в Ереване

Футболисты из легендарного состава футбольного клуба «Арарат» 1973 года будут увековечены в Ереване. Открытие памятника футболистам состоится 10 октября, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Ветераны той команды встретились с президентом Национального олимпийского комитета Армении Гагиком Царукяном и обсудили подробности сооружения и установки памятника. В беседе с футболистами Царукян отметил, что с самого начала инициативы поддерживал их, чтобы всё получилось именно так, как хотят легендарные футболисты. Макет памятника уже готов, осталось завершить отделочные работы и определить место установки, которое президент НОК оставил на усмотрение футболистов.

1973 год стал величайшей страницей в истории «Арарата». Команда выиграла тогда чемпионат СССР, а также Кубок страны.