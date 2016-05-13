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«Терек» прошёл лицензирование РФС

«Терек» прошёл лицензирование РФС
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Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов рассказал, что клуб успешно прошёл лицензирование Российского футбольного союза (РФС) для выступления в следующем сезоне, но пока ещё не подавал заявку на получение лицензии, дающей право на участие в еврокубках.

«Терек» прошёл лицензирование, никаких проблем не возникло, всё нормально. Заявку на получение лицензии, которая даёт право на выступление в еврокубках, мы пока что не подавали. Считаем, что это преждевременно, сначала нужно занять соответствующее место. Подождём неделю, пусть пройдёт пара туров, а там уже будем отталкиваться от результатов и решать, что делать дальше», — сказал Алханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

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