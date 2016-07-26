Ибрагимович: Бекхэм просил меня сыграть за его команду

Новичок «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сообщил, что экс-игрок манкунианцев Дэвид Бекхэм приглашал шведа перейти в его команду. Бекхэм является основным владельцем клуба, который базируется в Майами и надеется вступить в MLS в 2018 году.

«Дэвид — мой хороший друг, он просил меня сыграть за его команду. На сегодняшний момент я хочу добиться успеха с „Манчестер Юнайтед“, но я очень уважаю MLS, так что всё возможно. Я не исключаю перехода в MLS. После ухода из „ПСЖ“ у меня было много предложений, но для Златана это нормально. Я знал об интересе из MLS, но не мог отказаться от возможности перейти в „МЮ“ и снова поработать с моим хорошим другом Жозе Моуринью», — цитирует Ибрагимовича Goal.