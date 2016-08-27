"Милан" официально арендовал Пашалича у "Челси"

Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич продолжит карьеру в Италии. Футболист, права на которого принадлежат «Челси», будет играть в «Милане» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год, информирует официальный сайт россонери.

По неофициальной информации, итальянский клуб заплатит «Челси» € 1 млн за аренду игрока, при этом у «Милана» не будет приоритетного права на выкуп трансфера 21-летнего футболиста.