"Милан" официально арендовал Пашалича у "Челси"
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Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич продолжит карьеру в Италии. Футболист, права на которого принадлежат «Челси», будет играть в «Милане» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год, информирует официальный сайт россонери.
По неофициальной информации, итальянский клуб заплатит «Челси» € 1 млн за аренду игрока, при этом у «Милана» не будет приоритетного права на выкуп трансфера 21-летнего футболиста.
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