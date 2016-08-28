Рыков: не люблю команды, игроки которых при каждом контакте плачут
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Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал домашнее поражение от «Тосно» (0:1) в матче 10-го тура первенства ФНЛ.
«Вы сами видели игру. Мы оббили все штанги, не использовали много моментов, но пропустили один мяч. Нам сегодня не повезло – надо было реализовывать свои моменты и побеждать.
Я не люблю команды, футболисты которых при каждом контакте хватаются за головы, плачут. Это не красит футбол. Наверное, потому хоккеисты нас и не любят.
Рано говорить о турнирных раскладах после этого поражения. Всё ещё впереди», — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
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