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"Спартак" стал бронзовым призёром Детского кубка чемпионов ЛУКОЙЛ

"Спартак" стал бронзовым призёром Детского кубка чемпионов ЛУКОЙЛ
Алина Матинян
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В Москве завершился 4-й розыгрыш Детского кубка чемпионов ЛУКОЙЛ. Соревнования проходили 26 и 27 августа на территории академии «Спартака» в Сокольниках и 28 августа на стадионе «Открытие Арена». Участниками турнира стали команды 2004 г.р.: португальская «Бенфика», итальянская «Дженоа», сербская «Црвена Звезда», болгарский «Левски» и московский «Спартак».

По итогам трёх игровых дней четыре клуба претендовали на звание чемпиона, но по оценке дополнительных показателей победителем стали футболисты «Бенфики». Серебро завоевала «Дженоа», а бронзу – «Спартак». Четвёртое место заняла команда из Болгарии, пятое – из Сербии.

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