Селюк: Ибрагимович тоже был недостаточно хорош для Гвардиолы
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Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал решение главного тренера английской команды Хосепа Гвардиолы не включать ивуарийского футболиста в заявку «горожан» на Лигу чемпионов.
«Яя в январе может подписать предварительное соглашение с иностранным клубом. У него будет много предложений от других клубов. Китай и Америка хотят его заполучить, но у нас будет много предложений из Англии и Европы. Он находится в очень хорошей форме и потерял где-то семь килограммов.
Может быть, он недостаточно хорош для Гвардиолы, но и Златан Ибрагимович не был достаточно хорош для него», — цитирует агента Daily Mail.
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