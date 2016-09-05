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Селюк: Ибрагимович тоже был недостаточно хорош для Гвардиолы

Селюк: Ибрагимович тоже был недостаточно хорош для Гвардиолы
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Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал решение главного тренера английской команды Хосепа Гвардиолы не включать ивуарийского футболиста в заявку «горожан» на Лигу чемпионов.

«Яя в январе может подписать предварительное соглашение с иностранным клубом. У него будет много предложений от других клубов. Китай и Америка хотят его заполучить, но у нас будет много предложений из Англии и Европы. Он находится в очень хорошей форме и потерял где-то семь килограммов.

Может быть, он недостаточно хорош для Гвардиолы, но и Златан Ибрагимович не был достаточно хорош для него», — цитирует агента Daily Mail.

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