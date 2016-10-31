Сёмин объяснил причину замены Самедова в перерыве матча с «Рубином»
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от поражения в матче 12-го тура РФПЛ с «Рубином» и объяснил причину замены полузащитника Александра Самедова в перерыве. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Сложно предъявить претензии к игрокам, кроме эпизодов со стандартами. Игра, особенно первый тайм, складывалась в нашу пользу. Мы создали моменты и выглядели лучше.
Замена Самедова? Мне показалось, что он устал после прошлых матчей. Конечно, не хватило Чорлуки. Во втором тайме Жонатас поменял свою позицию на стандартах, а мы не перестроились», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Артур Еникеев.
Комментарии
- 24 апреля 2022
-
10:48
-
10:39
-
10:32
-
10:29
-
10:26
-
10:23
-
10:14
-
10:14
-
10:08
-
10:06
-
09:49
-
09:48
-
09:41
-
09:37
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:18
-
09:14
-
08:52
-
08:37
-
07:05
-
07:01
-
06:43
-
06:16
-
04:28
-
03:22
-
02:00
-
01:55
-
00:48
-
00:31
-
00:20
-
00:08
-
00:04
-
00:02
Партнерский контент