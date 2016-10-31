Сёмин объяснил причину замены Самедова в перерыве матча с «Рубином»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от поражения в матче 12-го тура РФПЛ с «Рубином» и объяснил причину замены полузащитника Александра Самедова в перерыве. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Сложно предъявить претензии к игрокам, кроме эпизодов со стандартами. Игра, особенно первый тайм, складывалась в нашу пользу. Мы создали моменты и выглядели лучше.

Замена Самедова? Мне показалось, что он устал после прошлых матчей. Конечно, не хватило Чорлуки. Во втором тайме Жонатас поменял свою позицию на стандартах, а мы не перестроились», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Артур Еникеев.