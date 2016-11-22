Насри: Венгер всегда был моим кумиром

Полузащитник «Севильи» Самир Насри перед домашним матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» признался, что всегда был впечатлён работой наставника «Арсенала» Арсена Венгера.

«Я был молод, амбициозен и настроен на успех. Конечно, я был ещё и талантлив, иначе бы не попал в академию „Марселя“ в возрасте девяти лет. Но помимо этого я хотел ещё стать лучшим, превзойти остальных, потому и начал профессионально играть в футбол уже в 17. Мне всегда нравился „Арсенал“, потому что его тренировал Арсен Венгер, а в команде было много французских игроков. В 2004-м, когда я начинал играть в футбол, за „Арсенал“ выступали Анри, Пирес и Виера, и за „Непобедимыми“ следила вся Франция. Венгер всегда был моим кумиром, и я был рад возможности поработать с ним. Не сомневался в переходе ни секунды.

«Ман Сити» дал мне шанс завоевать трофеи: чемпионский титул, Кубок лиги и Суперкубок Англии. В Лиге чемпионов, за исключением прошлого сезона и выхода в полуфинал, успехи у нас были довольно скромные. Как игрок, я добился прогресса очень во многом, потому что выступал в команде с большим числом звёздных футболистов — приходилось им соответствовать. Я должен был работать на команду. У меня тёплые воспоминания о «Сити», ведь там я пережил два очень хороших сезона. Другие были не столь успешны, но помогли мне стать устойчивее психологически.

Мне нужно было вернуть любовь к игре. В прошлом сезоне я был травмирован на протяжении шести месяцев, так что соскучился по футболу. «Севилья» выиграла Лигу Европы трижды кряду, а сейчас выступает в Лиге чемпионов. Команда также старается пробиться в топ-четвёрку Примеры, так что в спортивном плане это очень интересный вызов. Мне также очень нравится образ жизни и климат в этом городе», — цитирует Насри сайт УЕФА.