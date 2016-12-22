Главный тренер «Эспаньола» извинился за похвалу в адрес Месси

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес извинился перед своими болельщиками за то, что после поражения от «Барселоны» (1:4) в выездном матче чемпионата Испании он подошёл к форварду каталонцев Лионелю Месси и попросил футболку для своего сына, а после похвалил аргентинца, который стал автором одного гола и результативной передачи, на пресс-конференции.
«Я не хотел создавать какой-то негатив. Если этим я вызвал разочарование среди поклонников „Эспаньола“, то я прошу прощения, потому что это было не то, что я хотел сделать.
Я предан «Эспаньолу» с моего первого дня здесь, и я благодарен за поддержку, которую я получил от своих болельщиков. Наша цель состоит в том, чтобы сделать своих болельщиков счастливыми. Я чувствую разочарование», — цитирует Флореса Football Espana.