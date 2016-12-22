Томская и московская компании подали иски на «Томь»

Томская и московская компании ООО «Символ» и ООО «Ависта» обратились в Арбитражный суд Томской области с исковыми заявлениями в отношении «Томи», следует из данных картотеки арбитражных дел.
Компания «Символ» обратилась с иском в суд в начале декабря. Она просит взыскать с «Томи» 5,8 млн рублей основного долга и 174 тыс. неустойки.
Также иск на футбольный клуб подала компания «Ависта». Что требует истец, пока неизвестно, так как определение суда ещё не опубликовано. Об этом сообщает портал «В Томске».
Гендиректор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что в настоящее время информацией по данным искам не располагает.
«Томь» имеет серьёзные финансовые трудности: клуб задолжал сотрудникам и игрокам зарплату за несколько месяцев, судебные приставы выставили на оценку арестованное за многомиллионные долги по налоговым платежам административное здание клуба.
Трудовая инспекция начала проверку ФК «Томь» из-за долгов по зарплате. Ранее сообщалось, что «Томь» начнёт гасить задолженности перед игроками после Нового года.