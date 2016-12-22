Конте: у меня есть четыре дня, чтобы решить, кем заменить Косту и Канте

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о подготовке к предстоящему домашнему матчу АПЛ с «Борнмутом» 26 декабря, а также поведал о визите бывшего игрока лондонского клуба Фрэнка Лэмпарда на одну из тренировок синих.
«Все игроки находятся в хорошей форме и готовы, кроме Джона Терри, который по-прежнему восстанавливается. Я дал всем футболистам три выходных дня, потому что мои игроки заслужили это после трёх матчей за шесть дней. Это было важно для них, чтобы восстановиться как физически, так и психологически после напряжённого графика.
Визит Фрэнка Лэмпарда на тренировку? Было очень приятно видеть его, он легенда, и я увидел его в хорошей форме. Лэмпард хочет продолжать играть в футбол, но о будущем лучше спросить у него.
Мы изучаем игру „Борнмута“, это хорошая команда, показывающая неплохой футбол. У меня есть четыре дня, чтобы оценить ситуацию и найти оптимальное решение. У нас есть различные решения, чтобы заменить Косту и Канте (оба игрока пропустят матч из-за дисквалификации. — Прим. «Чемпионат»). Это хороший тест, потому что мы играем без двух очень важных игроков для нашего клуба», — цитирует Конте официальный «твиттер» лондонского клуба.