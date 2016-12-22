Гончаренко: помимо Витиньо нужен ещё один нападающий, ведём несколько игроков

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, сколько игроков нужно приобрести во время зимнего трансферного окна, с учётом того, что из аренды вернётся Витиньо, а Карлос Страндберг и Ласина Траоре команду наверняка покинут.
«Сколько игроков нужно приобрести ЦСКА в зимнее трансферное окно? С учётом того что к нам возвращается Витиньо, а Страндберг и Траоре наверняка уйдут, как минимум нам нужен ещё один нападающий. Учитывая, что речь идёт о 13 турах, этого может быть достаточно.
Чалов? Время Феди ещё придёт. Оставшуюся часть сезона, скорее всего, ему надо будет выходить на замену. Количество игрового времени зависит от того, кто придёт к нам в зону атаки.
Какой нападающий нужен ЦСКА? Центральный нападающий, который хорошо работает спиной к воротам, может завершать фланговые атаки, хорошо ведёт единоборства. В общем, делает всё то, что требует чемпионат России. Фамилии называть не буду. Мы ведём несколько вариантов», — сказал Гончаренко в эфире программы «Все на футбол».