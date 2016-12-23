Вилья: люди, которые плохо думают про MLS, никогда не смотрели матчи этой лиги

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья поделился мнением о предвзятом отношении некоторых людей к MLS. Испанский футболист был признан самым ценным игроком североамериканского чемпионата в прошедшем сезоне.
«Есть люди, которые плохо думают об этой лиге, не так ли? Но когда они посмотрят один, два, пять матчей, то меняют своё мнение. Думаю, что плохого мнения про MLS придерживаются только те, кто никогда не смотрел матчи этого чемпионата. Я никогда не считал MLS домом престарелых. Если я захочу, то вернусь в Испанию и закончу карьеру там», — цитирует Вилью Goal.