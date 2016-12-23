«Эспаньол» по пенальти проиграл «Алькоркону» и вылетел из Кубка Испании

«Эспаньол» завершил свои выступления в Кубке Испании, проиграв на стадии 1/16 финала представителю Сегунды «Алькоркону». Основное время ответного матча, проходившего на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне, закончилось со счётом 1:1. Гости вышли вперёд на 20-й минуте после гола Альваро Хименеса. Каталонцы отыгрались на 84-й минуте благодаря точному удару Эрнана Переса.
Поскольку счёт 1:1 был зафиксирован и в первой встрече, игра перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии пенальти верх взяли футболисты «Алькоркона» — 4:3.