Метшин: сделали всё, чтобы «Рубин» выстрелил в этом сезоне

Президент «Рубина» Ильсур Метшин подвёл итоги выступления клуба в первой части текущего сезона. По итогам 17 туров казанцы занимают 9-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 23 очка.
«Из вопросов, которые не получилось решить в уходящем году, для меня на первом месте „Рубин“, потому что мы привыкли брать и системно решать вопрос. Мы всё сделали, чтобы „Рубин“ выстрелил уже в этом сезоне, но так хотелось бы мне. Никто не спит — ни „Зенит“, ни „ЦСКА“, ни „Краснодар“, ни другие клубы, которые сейчас находятся в первой шестёрке. Мы потерпели очень обидное поражение от „Арсенала“ и сейчас на девятом месте, а могли бы быть на шестом», — приводит слова Метшина ProKazan.ru.