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Адамов ответил на вопрос о влиянии победы «Зенита» над ЦСКА на концовку сезона в РПЛ

Адамов ответил на вопрос о влиянии победы «Зенита» над ЦСКА на концовку сезона в РПЛ
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Голкипер «Зенита» Денис Адамов отреагировал на вопрос о влиянии кубковой победы сине-бело-голубых над московским ЦСКА (0:0, 5:4 пен.) на концовку сезона в Российской Премьер-Лиге.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

«Как эта победа скажется на концовке чемпионата? Давайте в будущее не будем заглядывать, давайте его спокойно проживём (улыбается). Команда получила положительные эмоции, которых давно не было. Прервали очень неприятную серию — надеюсь, победа придаст эмоциональный толчок и концовку сезона проведём ударно», — приводит слова Адамова пресс-служба «Зенита».

15 мая «Зенит» в ответном матче финала верхней сетки плей-офф Кубка России обыграл столичный ЦСКА в серии пенальти (0:0, 5:4 пен., первый матч 1:1) и вышел в Суперфинал турнира. В турнирной таблице РПЛ за два тура до финиша сине-бело-голубые находятся на втором месте, уступая два очка московскому «Динамо».

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