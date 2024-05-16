Адамов ответил на вопрос о влиянии победы «Зенита» над ЦСКА на концовку сезона в РПЛ

Голкипер «Зенита» Денис Адамов отреагировал на вопрос о влиянии кубковой победы сине-бело-голубых над московским ЦСКА (0:0, 5:4 пен.) на концовку сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Как эта победа скажется на концовке чемпионата? Давайте в будущее не будем заглядывать, давайте его спокойно проживём (улыбается). Команда получила положительные эмоции, которых давно не было. Прервали очень неприятную серию — надеюсь, победа придаст эмоциональный толчок и концовку сезона проведём ударно», — приводит слова Адамова пресс-служба «Зенита».

15 мая «Зенит» в ответном матче финала верхней сетки плей-офф Кубка России обыграл столичный ЦСКА в серии пенальти (0:0, 5:4 пен., первый матч 1:1) и вышел в Суперфинал турнира. В турнирной таблице РПЛ за два тура до финиша сине-бело-голубые находятся на втором месте, уступая два очка московскому «Динамо».