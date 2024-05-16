Карло Анчелотти считает, что Тони Кроос может побороться за «Золотой мяч» 2024 года

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил шансы полузащитника команды Тони Крооса выиграть «Золотой мяч» в 2024 году.

«Продление контракта с Тони Кроосом? В клубе нет беспокойства, я не беспокоюсь, и Тони тоже. Наша цель — 1 июня (в этот день пройдёт финал ЛЧ. – Прим. «Чемпионата»), а это второстепенная тема. После неё заинтересованным сторонам придётся об этом поговорить. Мы все думаем об одном — выиграть Лигу чемпионов.

Является ли Кроос кандидатом на «Золотой мяч»? Всё может случиться. Летом проходят важные соревнования. Кроос может сделать дубль: выиграть с Германией Евро и Лигу чемпионов с «Реалом», плюс у него есть победа в чемпионате. Почему нет? Он должен бороться, чтобы выиграть его», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

В нынешнем сезоне Кроос сыграл 46 матчей, забил один гол и отдал девять голевых передач.