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Уэйн Руни призвал совершить в «Манчестер Юнайтед» массовую зачистку состава

Уэйн Руни призвал совершить в «Манчестер Юнайтед» массовую зачистку состава
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал состав «красных дьяволов».

«Они должны построить команду вокруг Бруну Фернандеша. Он качественный, в нём есть бойцовский характер. А от остальных избавиться. Думаю, нужно ещё оставить молодых игроков, вместе с Бруну. Это должна быть массовая зачистка состава.

Оставил бы я Онана, Магуайра и Далота? У Далота всё хорошо, у Магуайра был хороший сезон. Но чтобы конкурировать в этой лиге, им нужны более качественные игроки. Не поймите меня неправильно, это хорошие футболисты. Но чтобы конкурировать с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом», им нужны игроки получше», — приводит слова Руни Daily Mail.

После 37 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в АПЛ с 57 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (88 очков).

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